Отставку Авакова внесли в повестку дня Рады

Народные депутаты завтра, 15 июля, рассмотрят вопрос отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Отставка Авакова будет первым вопросом повестки дня пленарного заседания Верховной рады, сообщает РБК-Украина.

Согласно опубликованной повестке дня завтрашнего пленарного заседания, нардепы проголосуют по отставке Авакова, прежде чем взяться за рассмотрение других вопросов.

Сегодня правоохранительный комитет ВР рекомендовал народным депутатам определиться во время голосования, поддерживать ли отставку главы МВД.

Напомним, вчера глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке.

Как ожидалось, 15 июля Рада проголосует относительно отставки Авакова, а уже 16 июля рассмотрит вопрос назначение нового министра внутренних дел.

На должность главы МВД претендует нардеп от "Слуги народа". Его предложил президент Владимир Зеленский.

Автор: Дмитрий Левицкий