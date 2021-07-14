На реке Западный Буг произошел массовый мор рыбы

13 июля на реке Западный Буг зафиксировали массовый мор рыбы из-за высокой температуры, которая составляла 41 градус. Вызвано это было сбросом горячей воды с Добротворской ТЭС предприятия ДТЭК, сообщает Дивись.info.

Руководитель «Добротворского рыбзавода» сообщил, что на территории вверенного ему участка погибло все живое из-за резкого повышения температуры воды вблизи Добротворской теплоэлектростанции.

«ТЭС использует водоем для охлаждения воды. Горячая вода из ТЭС выходит двумя каналами. Один из них вчера просто не работал. Температура воды, которую сбрасывают в водоем, не должна превышать 3 градуса от общей температуры водоема», - объясняет глава рыбхоза.

Когда сделали замеры воды на содержание кислорода, химические показатели и температуру, то результат показал температуру воды в реке - 26,8 градуса, а у ТЭС - около 41! Разница в 13 градусов превышает предельно допустимые нормы, и для фауны водоема губительна.



Предполагают, что на ТЭС произошла авария, которая нуждалась в срочном охлаждения воды. Эту версию также подтверждает зафиксирован рыбаками факт: второй канал сброса воды не работал. Чтобы не попасть под санкции руководства, сотрудники станции не стали включать аварийные насосы и охлаждать воду до нормы. С целью экономии электроэнергии ее горячей сбросили в водоем и «приготовили уху».