Преемник Меркель сделал заявление по "СП-2"

Преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры страны Армин Лашет нашел способ разрешить разногласия по газопроводу «Северный поток-2», сообщает Лента.Ру.

Как заявил политик в ходе дискуссии, организованной газетой Stuttgarter Zeitung, он по-прежнему считает проект экономическим, однако, эксплуатация газопровода не должна «обезвоживать» Украину, полагает Лашет.

"Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь" , — заявил Лашет.

По его мнению, одновременно с выдачей разрешения следует поставить условие о том, что «Северный поток-2» «нельзя использовать в геополитических целях». Политик подчеркнул, что, если геополитические условия будут учитываться, то «политически не имеет значения», транспортируется ли газ по суше или по морю.

Модератор дискуссии указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия транзита газа по стране. Лашет на это ответил, что "нам нужно будет больше газа в следующие годы".

Он обратил внимание на то, что все больше стран Западной Европы отказываются от ископаемых источников энергии.