"Укрпошта" попала в скандал с посылками нардепа Гончаренко

"Укрпошта" попала в очередной скандал – народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко обвинил сотрудников компании в том, что кто-то украл содержимое отправленной им посылки, сообщает Обозреватель.

Это оказалось действительно так, но пресс-служба, а также лично гендиректор Игорь Смелянский извинились и пообещали решить проблему.

Свое недовольство работой "Укрпошты" народный избранник высказал на странице в Facebook в среду, 14 июля. Он проводил конкурс и отправлял победителям антисептики "от кремлевской заразы" и свои открытки. В двух случаях содержимое попало к владельцам не полностью.

"Одна из победительниц из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета, ей отдали антисептик.

У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика.

Это очень странная история, которая подрывает авторитет "Укрпочты" , – жаловался парламентарий.

Пост политика. Источник: Скриншот

Посылка для победителя конкурса. Источник: Facebook / Алексей Гончаренко

Ему ответил генеральный директор компании, а также пресс-служба. Последняя напомнила, как действовать клиентам в подобных случаях:

"У адресата есть возможность составить соответствующий акт сразу в отделении, написать заявление и инициировать служебную проверку для того, чтобы определить, на каком именно этапе пересылки отправления возник данный случай. Во время проверки также будет рассмотрена тема компенсации средств".

Смелянский в свою очередь подтвердил, что кто-то из работников на сортировочном центре действительно украл антисептик. Нарушителя будут искать по видео.

После этого Гончаренко написал, что ситуация решена. Он также поблагодарил "Укрпошту" за то, что она "быстро разобрались с этим" .

Гендиректор лично ответил народному депутату. Источник: Скриншот

Компания отреагировала в комментариях. Источник: Скриншот