На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

В среду, 14 июля на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна. Произошел выброс лавы, а облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте шесть километров вблизи Катании, сообщает Страна.ua.

По информации ANSA власть не закрывала авиапространство над аэропортом сицилийского города.

По данным ученых итальянского Института вулканологии INGV, это был последний "пароксизм" в новой фазе вулканической деятельности Этны, которая началась в середине февраля.

INGV также заявил, что нашел "сердце" вулкана, которое способствует активности и увеличению энергии внутри вулкана.

Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы. На горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.