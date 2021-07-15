"Нацкорпус" хочет к Зеленскому? Судьба националистов после Авакова

Глава МВД Украины Арсен Аваков вчера подал в отставку. Кроме перемен в расстановке сил в украинском политикуме отставка министра ставит вопрос о том, кому достанется силовое "наследство" Авакова, сообщает Страна.ua.

В первую очередь речь идет о контроле над одной из крупнейших националистических организаций страны - "Нацкорпусом". А также находящимся под его неформальным контролем полком "Азов" Национальной гвардии Украины. И Нацкорпус и "Азов" считаются структурами, которые были в обойме у Авакова.

Как утверждает "Страна" в руководящем составе "Нацкорпуса", его руководители зондируют почву для перехода под "крышу" Зеленского.

"Аваков встречался с Билецким, и Вождь (так называют в партии Билецкого - Ред.) заверил его в лояльности. Но пока это только декларация. Еще до известия об отставке руководство "Нацкорпуса" выходило на окружение Зеленского и предлагало ему сделку. Им нужно сохранение контроля над полком, неприкосновенность лидеров партии, свобода действий Нацкорпуса на улицах и по бизнесу. В обмен гарантируется лояльность Офису президента и лично Зеленскому, а также выполнение его "особых поручений". Если Зеленский и его команда не пойдет на условия Билецкого, то руководство "Нацкорпуса" готово провести серию уличных акций против президента. Формально они будут посвящены другим поводам, но суть останется той же – показательные выступления и игра мускулами. Альтернативные варианты для Нацкорпуса - остаться в орбите Авакова или перейти под крыло Порошенко и Турчинова. Но оба этих варианта чреваты осложнениям с властями и трудностями с основным "бизнесом" движения - акциями и силовыми действиями на улицах" , - рассказал источник в "Нацкорпусе".

Источник "Страны" близкий к Офису президента говорит, что на Банковой есть разные точки зрения, что делать с Нацкорпусом и вообще с улицей. Одни склоняются к тому, чтоб перехватить у Авакова контроль над националистами. Другие выступают за постепенную зачистку радикалов как потенциальной угрозы президенту (мало ли кто их затем "перевербует").

Проблемным моментом видят ситуацию с полком "Азов", который, в случае обострения ситуации, может сыграть немалую роль. Впрочем, в самом подразделении говорят, что там не особо горят желанием лезть на рожон и участвовать в политическом "движе" вождей Нацкорпуса.