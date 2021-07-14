В Киеве сбили женщину на скутере и прижали тело к грузовику

В столичном Святошинском районе, на улице Бударина, в среду, 14 июля, нетрезвый водитель автомобиля Honda совершил двойное смертельное ДТП - сбил скутер, после чего врезался в грузовик. Жертвой аварии стала женщина-водитель мотороллера, сообщает Корреспондент.

t.me/dtpkievua

По информации Telegram-канала Киев Оперативный, авария произошла в первой половине дня.

"По предварительной информации, водитель Honda сбил женщину, которая двигалась на мотороллере. От удара двухколесное транспортное средство улетело в сторону, а саму потерпевшую зажало между Honda и грузовиком MAN, который водитель легковушки также протаранил" , - говорится в сообщении.

Как информировал Telegram-канал dtp.kiev.ua, женщина скончалась на месте. Ее тело из-под грузовика извлекали спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом 44-летний водитель легковушки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения - прибор Драгер показал 2,59 промилле алкоголя в его крови (в Украине максимально допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле).

По данным пресс-службы Киевской городской прокуратуры, 44-летний водитель Honda задержан, по факту ДТП, которое привело к гибели женщины 1977 года рождения, начато досудебное расследование.