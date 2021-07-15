Мэр Майами предложил Байдену изучить вариант авиаудара по Кубе

Мэр города Майами Фрэнсис Суарес предложил властям США рассмотреть идею нанесения воздушных ударов по Кубе. Такое заявление он сделал, выступая в эфире телеканала Fox News, сообщает ТАСС.

По словам мэра Майами, администрации президента США Джо Байдена следует изучить возможность "создания коалиции", с тем чтобы осуществить "на Кубе военные действия".

В качестве примеров подобных "военных интервенций" он привел проведенную в 2011 году спецслужбами США операцию на северо-западе Пакистана, в результате которой был убит глава террористической организации "Аль-Каида" Усама бен Ладен, а также бомбардировки Югославии силами НАТО, которые, по словам Суареса, были необходимы "для решения гуманитарных вопросов".

Ведущая в ответ на это уточнила у мэра Майами, предлагает ли он осуществить бомбардировку Кубы.