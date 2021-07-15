В Украине взлетели цены на сигареты и алкоголь

В Украине с декабря 2020-го по июнь 2021-го пачка сигарет в среднем подорожала на 4-5 грн. В то же время, бутылка украинского вина выросла в цене на 3 грн, сообщает Обозреватель.

Сигареты с фильтром отечественных марок еще полгода назад стоили 43,2 грн за пачку, сейчас же в среднем стоимость составляет 47,81 грн. Такие же сигареты премиум класса выросли в цене с 57,88 до 62,63 грн, об этом следует из данных Государственной службы статистики.

Как выросли цены на алкоголь и сигареты (с декабря по июнь):

сигареты с фильтром отечественных марок: с 43,26 до 47,81 грн;

сигареты с фильтром медиум класса: с 49,91 до 55,72 грн;

сигареты с фильтром премиум класса: с 57,88 до 62,63 грн;

сигареты без фильтра: с 38,73 до 42,87 грн;

водка (0,5 л): с 92,65 до 93,31 грн;

вина столовые отечественные (0,75 л): с 66,25 до 69,24 грн;

пиво отечественных марок (0,5 л): с 17,49 до 18,59 грн.

Как поменялись цены. Источник: Государственная служба статистики

Отметим, главная причина подорожания сигарет – рост акцизов. Их уровень постепенно повышают до минимального в странах ЕС. Это приведет к тому, что пачка будет стоить около 100 грн.