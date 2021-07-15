Маша Ефросинина устроила фотосессию в купальниках с младшей сестрой
Украинская телеведущая Маша Ефросинина похвасталась фотографиями из отпуска, на которых позировала вместе со своей сестрой Елизаветой в купальниках. На них они весело прыгали и обнимались, сообщает Обозреватель.
Соответствующие кадры знаменитость опубликовала в своем блоге в Instagram. Ефросинина была в купальнике кораллового цвета, тогда как Лиза – в ярко-оранжевом (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).
"Мы честно всю неделю пытались сделать красивые фото с Лизочком... Я считаю, получилось. Love you sis", – подписала снимки телеведущая.