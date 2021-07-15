В Украине нашли древние артефакты

На Черкасщине археологи нашли артефакты Римской империи и Древнего Египта. Находку обнаружили в кремационном могильнике на поле в селе Ивковцы Черкасского района, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал "Суспільному.Черкаси"﻿ научный сотрудник института археологии Юрий Башкатов. По его словам, предметы датированы 1-2 веком нашей эры.

В частности, найдены два льва и жук-скарабей из египетской керамики. Также удалось найти острия стрелы, нож, крышку от керамической посуды, прясло, элементы ожерелья.

"Они не имеют аналогии пока на территории Среднего Поднепровья" , – отметил археолог.

По его мнению, владельцы найденных вещей были достаточно состоятельны и имели контакты с римским лимесом – укрепленным рубежом государства, который охраняли легионеры. Судя по амфорной таре, они импортировали вино.

Чтобы проверить, есть ли в земле что-то ценное для истории, археологи и студенты развернули на сенокосах работу – будут искать следы позднезарубинецкой культуры.

А обнаруженные в кремационном могильнике артефакты будут переданы в Черкасский археологический музей.

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