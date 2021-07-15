ВР одобрила соглашение с ЕИБ на €340 млн

Верховная Рада приняла закон, который запускает соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком на предоставление Киеву кредита в размере 340 миллионов евро, сообщает Корреспондент.

Как утверждает пресс-служба Министерства финансов согласно закону О ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком, кредитные средства будут направлены, в частности, на восстановление Донбасса.

"Соглашение <...> предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины и модернизации социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, в том числе путем восстановления и совершенствования важнейшей социальной инфраструктуры, предусматривающее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, повышение энергоэффективности жилья для внутренне перемещенных лиц, школ, медицинских учреждений и социальных центров" , - уточнили в Минфине.

В ведомстве напомнили, что упомянутая программа является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, в рамках которой осуществляется реализация более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.