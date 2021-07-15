Разумков объяснил, почему он против законопроекта о каннабисе
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования за законопроект о легализации медицинского каннабиса во время первого чтения 13 июля. Говорит, этот закон больше касался бизнеса, а не обеспечения людей обезболивающим, сообщает Hromadske.
Об этом он сказал в эфире программы «Мокрик По Живому». В частности, по словам Разумкова, этот законопроект касался выращивания и производства конопли, к тому же он имеет много пробелов.
«Это закон был о деньгах. О производстве, а не об обеспечении людей обезболивающим. Если бы там было: ну-ка увеличим перечень лекарственных средств, которые могут быть предоставлены... ну сегодня у нас уже есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, которые на четком контроле. Но это все-таки больше о бизнесе, а не о больных людя», ㅡ сказал он.
Разумков также добавил, что не скрывал свою позицию по этому законопроекту и считает, что «этого делать сегодня не стоит».
«Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Необязательно принимать закон о выращивании», ㅡ говорит Разумков.