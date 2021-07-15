В Каталонии вводят ночной комендантский час

В испанском автономном сообществе Каталония, где наблюдается самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом в стране, принято решение о введении ночного комендантского часа в 158 городах и населенных пунктах, сообщает в среду британская, сообщает Интерфакс-Украина.

Как пишет The Guardian комендантский час будет длиться с часу ночи до шести часов утра в течение семи дней в населенных пунктах с населением более 5 тыс. человек, в частности в Барселоне, Ситжесе, Салоу и Льорет-де-Маре.

В то же время издание отмечает, что это решение еще должно быть одобрено судом. Такие меры вызваны ростом числа заражений COVID-19, особенно среди испанской молодежи.

Общенациональный уровень заболеваемости коронавирусом за две недели достиг в среду порога почти в 470 случаев на 100 тыс. человек, учитывая, что днем ранее этот показатель соответствовал 437 случаям.