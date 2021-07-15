Члены НКРЭКУ выписали себе миллионные премии "за будущие заслуги"

Члены Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) незаконно выплатили сами себе премий на сумму 4,5 миллиона гривен, сообщает Корреспондент.

Об этом со ссылкой на заключение Счетной палаты заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в Facebook.

"Счетная палата официально подтвердила, что члены нелегитимного НКРЭКУ незаконно выписали сами себе премий на сумму 4,5 млн грн. Эти средства были начислены и выплачены из государственного бюджета с прямым нарушением как закона о НКРЭКУ, так и собственных нормативных актов комиссии" , - написал он.

Как удалось установить, первый транш премии на 2,2 миллиона гривен члены комиссии выписали себе без документального обоснования с отметкой "за значительный личный вклад". Второй транш в размере 2,3 миллиона был выписан авансом - за "будущие заслуги".

Кучеренко напомнил, что полиция возбудила уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств руководителями НКРЭКУ путем незаконной выплаты себе премий.