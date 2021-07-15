Брэнсон собрался на Луне построить отель

Миллиардер, основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон, который совершил свой первый полет в космос, рассказал о планах построить отель на поверхности Луны, сообщает Корреспондент.

Как пишет Daily Mail, Брэнсон заявил:

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день"

Также он анонсировал, что его компания создаст много космических кораблей, снизив таким образом стоимость путешествия на земную орбиту, которая сейчас составляет около четверти миллиона долларов. В то же время его новые аппараты смогут летать выше и дольше, уверен миллиардер.