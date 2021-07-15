В Китае уже второй человек заразился птичьим гриппом

В городе Бачжун китайской юго-западной провинции Сычуань снова выявили случай заражения человека птичьим гриппом. Об этом сообщает Государственное телевидение Китая, сообщает Лента.Ру.

Заболевшим оказался 55-летний мужчина. 30 июня у него поднялась температура, 4 июля его госпитализировали, а 6 июля центр по контролю и профилактике заболеваний провинции Сычуань выявил, что пациент заражен вирусом H5N6.

В настоящее время местное управление по вопросам здравоохранения ведет медицинское наблюдение и делает анализы всем, кто контактировал с домашней птицей. Другие ведомства проводят забой птицы, дезинфицируют помещения в доме зараженного и окружающую среду в соседних фермерских хозяйствах.

Местные эксперты по контролю и профилактике заболеваний пришли к выводу, что речь идет о случае передачи H5N6 от птицы к человеку. О передаче вируса от человека к человеку не поступало, риск масштабного распространения заболевания крайне низок.

1 июня в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3. Ранее он передавался только между животными. Власти сочли заражение случайным, но посоветовали гражданам не контактировать с птицами, умершими от болезни, и по возможности избегать контактов с живыми пернатыми.