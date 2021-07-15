США призвали освободить всех задержанных активистов на Кубе

Белый дом призвал освободить мирных демонстрантов, которых задержали на Кубе во время недавних беспорядков, сообщает Зеркало недели.

Как передает BBC News представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США глубоко обеспокоены ситуацией и реакцией кубинского правительства.

"Мы призываем к спокойствию и осуждаем любое насилие в отношении тех, кто мирно протестует, и мы также призываем кубинское правительство освободить всех задержанных за мирный протест" , - сказал он.

Кубинцы требовали доступа к вакцинам от коронавируса, а также протестовали против нищеты и политики правительства. Десятки человек были арестованы по всей стране. Один человек погиб. По заявлениям оппозиции, антиправительственные демонстрации стали самыми массовыми почти за 30 лет.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель выступил по телевидению и радио с призывом коммунистов страны выйти на улицы, чтобы противостоять беспорядкам. Также он обвинил США в организации протестов через соцсети.

В ответ глава Госдепартамента Энтони Блинкен посоветовал кубинским властям прислушаться к протестующим гражданам, а не пытаться обвинять США в провоцировании беспорядков.