В Иране Байдену посоветовали не повторять ошибок Трампа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американская политика максимального давления на Иран является провальной, сообщает Зеркало недели.

По данным The Washington Post глава МИД предложил также президенту США Джо Байдену не повторять ошибок своего предшественника Дональда Трампа.

"6 лет назад СВПД решил проблему главы VII Устава ООН, не прибегая к военным действиям" , - написал Мохаммад Джавад Зариф по случаю годовщины подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

6 years ago today, #JCPOA resolved a UNSC Chapter VII issue without resorting to war.



Obama realized his "crippling sanctions" would not cripple Iran or its centrifuges. Trump ineptly thought "maximum pressure" would.



Never will.@POTUS should look closely at these figures???? pic.twitter.com/zKOTNB3Slj — Javad Zarif (@JZarif) July 14, 2021

Эта глава Устава обеспечивает основу для принятия Советом безопасности ООН мер принудительного характера в случае войны или угрозы войны.

По словам Зарифа, экс-президент США Барак Обама понял, что его "разрушительные санкции" не нанесут ущерба Ирану. А Трамп полагал, что это окажет максимальное давление, но этого не будет никогда.

Министр предложил Байдену ознакомиться с таблицей, показывающей прогресс Ирана в производстве различных центрифуг и накоплении материалов, необходимых для реализации его ядерной программы.