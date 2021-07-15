Блинкен призвал наказать убийц журналистов в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал наказать виновных в смерти журналистов в России. Соответствующее заявление к годовщинам убийств журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова он разместил в Твиттере, сообщает Зеркало недели.

"Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009 году, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов" , - написал Блинкен.

Today, we remember Natalya Estemirova and Paul Klebnikov. In 2004, Klebnikov was killed in Moscow after exposing corruption. Estemirova, killed in 2009, exposed human rights violations in Chechnya. We call on Russia to end impunity for attacks on journalists and civic activists. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 14, 2021

Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики убийства не установлены. 15 июля 2009 года Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.