Блинкен призвал наказать убийц журналистов в России
Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал наказать виновных в смерти журналистов в России. Соответствующее заявление к годовщинам убийств журналистов Натальи Эстемировой и Пола Хлебникова он разместил в Твиттере, сообщает Зеркало недели.
"Сегодня мы вспоминаем Наталью Эстемирову и Пола Хлебникова. В 2004 году Хлебников был убит в Москве после разоблачения коррупции. Эстемирова, убитая в 2009 году, разоблачила нарушения прав человека в Чечне. Мы призываем Россию положить конец безнаказанности за нападения на журналистов и гражданских активистов", - написал Блинкен.
Главный редактор российского издания журнала Forbes 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Исполнители и заказчики убийства не установлены. 15 июля 2009 года Эстемирову похитили в Грозном. Спустя некоторое время ее тело с огнестрельными ранениями нашли на границе Чечни и Ингушетии.