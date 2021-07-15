"Слуга" Верещук заявила о готовности возглавить Минобороны

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом нардеп заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано" , - сказала нардеп.

Тем не менее на вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.