В Колумбии конфисковали более 5 тонн кокаина

Власти Колумбии совместно с коллегами из Панамы и США изъяли 5,4 т кокаина на сумму $185 млн, сообщает Интерфакс.

Часть мешков с наркотиком были обнаружены сотрудниками береговой охраны Колумбии на задержанном ими после погони скоростном катере, еще часть была спрятана на берегу.

"Если бы этот незаконный товар попал в Соединенные Штаты или Европу, это, безусловно, означало бы 16 млн доз, поступивших на улицы этих стран, это повлияло бы на здоровье населения всего мира", - заявил журналистам представитель командования колумбийских ВМС.

По мнению властей Колумбии, эта партия кокаина принадлежала преступной группировке "Клан дель Гольфо", которую возглавляет Дайро Антонио Усуга, известный как Отониэль - самый разыскиваемый подозреваемый в незаконном обороте наркотиков в Колумбии.