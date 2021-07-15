Беларусь накрыли ливни с градом: люди плавали на байдарках по городу

Города Беларуси вечером 14 июля ушли под воду после мощных ливней с градом. Больше всего пострадала столица Минск и город Сморгонь в Гродненской области, сообщает Обозреватель.

Дождь был настолько сильным, что улицы превратились в реки. Местные жители передвигались по ним вплавь. Соответствующие фото и видео последствий непогоды﻿ опубликовали очевидцы в сети.

В столице сообщили о подтоплении торгового центра "Галилео". В здании прямо с потолка "шел дождь" . Также крупный град прошел в поселке Хатежино Минской области. В Венецию превратился Сморгонь. Машины там буквально плавали по дорогам, а вода достигала уровня капота. По состоянию на утро, 15 июля, ливень прекратился и осадки ушли.

Град в Беларуси. Источник: Onliner