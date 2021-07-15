Новая почта начала собирать отзывы и жалобы клиентов
После скандала с повреждением посылки на сумму 500 гривен Новая почта начала собирать отзывы и проблемы, с которыми сталкивались клиенты.
Об этом сообщила пресс-служба НП в Facebook.
"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим, как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры – к отправке подарков за самую конструктивную критику", - говорится в сообщении.
Компания предлагает:
- четко описать проблему и варианты ее решения;
- если есть предложения, как улучшить или изменить продукты и сервисы Новой почты - нужно сообщить об этом. Но они должны быть реалистичными;
- если Новая почта допустила ошибку – рассказать, что компания может сделать, чтобы клиент все же остался удовлетворен сервисом.