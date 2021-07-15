Новая почта начала собирать отзывы и жалобы клиентов

После скандала с повреждением посылки на сумму 500 гривен Новая почта начала собирать отзывы и проблемы, с которыми сталкивались клиенты.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ НП в Facebook.

"Среди них мы выберем ТОП-10, которые решим, как можно быстрее! Мы готовы к конструктивной критике, а наши менеджеры – к отправке подарков за самую конструктивную критику" , - говорится в сообщении.

Компания предлагает: