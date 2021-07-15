В Харьковской области испортили почти 10 тысяч доз вакцины

В Харьковской области зафиксирован факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer, вследствие чего испортилось более 9,3 тыс. доз, сообщает Интерфакс-Украина.

"30 июня 2021 ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21,6 тыс. доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей в состав фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач", – говорится в сообщении.

Для выяснения ситуации 1 июля 2021 были направлены письма в ГП "Укрмедпостач" и в Минздрав Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач".