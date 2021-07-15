Словения открыла границы для туристов из Украины

Словения разрешила въезд путешественникам из Украины, которые были полностью вакцинированы, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса, сообщает Европейская правда.

Для украинцев въезд разрешен при условии предоставления негативного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы) или сертификата о прививке против COVID-19.

Словения признает как утвержденные в ЕС вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson, так и не утвержденные китайские вакцины Covishield, CoronaVac, Sinopharm, а также российский "Спутник V".