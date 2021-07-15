В Харькове вспыхнул крупный пожар на складе древесины

В ночь на четверг в Харькове вспыхнул крупный пожар на складе по хранению древесины на улице Киргизской, 19, сообщает Корреспондент.

Информация о возгорании поступила в 2:43. Огонь распространился на 750 кв. м. Горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании.

К тушению пожара привлекли 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд. Спасатели подали 18 пожарных стволов и в 05:00 локализовали пожар. По состоянию на 7:30 велась окончательная ликвидация пожара.

На месте пожара был спасен один человек, мужчина 1958 года рождения – оператор электроподстанции. Кроме того, пожарные предотвратили распространение пламени на саму электроподстанцию, склад по хранению сырья для изготовления древесностружечной плиты, два железнодорожных грузовых вагонов с сырьем (по 60 т сырья в каждом) и автомобиль ВАЗ-2109.

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 спасателей.

Погибших и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания выясняется.