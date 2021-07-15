Болезнь любителей гаджетов: признаки сколиоза и профилактика

Сколиоз - это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся S или C образным искривлением позвоночника в боковой плоскости. Человек может выглядеть так, будто она склоняется в одну сторону. Могут поражаться как грудной, так и поясничный отдел позвоночника, сообщает GreenPost.

С увеличением искривление растет тенденция к ухудшению проблем общего состояния здоровья. Сильные сколиозы является причиной деформации туловища и его укорочение и приводят к уменьшению объема грудной клетки и брюшной полости.

Он случается у всех: от младенцев до взрослых, однако чаще всего у детей от 10 до 15 лет. В 80% случаев причина возникновения болезни неизвестна. Это так называемый идиопатический сколиоз. Его нельзя предупредить и считается, что он не связан с физическими упражнениями, плохой осанкой или диетой.

Признаки сколиоза?

заметно изогнутый позвоночник, склонен в одну сторону;

одно плечо выше другого;

одна лопатка выступает больше, чем вторая;

асимметрия треугольника талии;

одно бедро выше другого;

неравномерность формы грудной клетки сзади при наклоне туловища вперед,

боли в спине, хронические, если сколиоз не леченных с детства

выпячивание ребер с одной стороны

при тяжелых формах грудная клетка может сдавливать легкие и сердце, что затрудняет дыхание и сердечную деятельность.

Как лечить сколиоз?

Прежде всего необходимо проконсультироваться со специалистом, требуется ли лечение. Это зависит от возраста, степени искривления позвоночника и его прогрессирования. Потому что не все формы сколиоза требуют хирургического вмешательства.

У большинства людей сколиоз протекает в легкой форме.

Дошкольникам не всегда требуется лечение - позвоночник может выровняться в процессе роста. Им могут рекомендовать носить пластиковый корсет, чтобы предотвратить искажение позвоночника.

Подростки тоже могут носить корсет - это поможет предотвратить искривление позвоночника в период интенсивного роста. В редких случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Взрослым, которые страдают от боли из-за искривления позвоночника, могут рекомендовать упражнения, которые укрепляют мышечно-спинную, назначить обезболивающие препараты, спинальные инъекции и очень редко хирургическое вмешательство.

Профилактика сколиоза.

Следите за правильной осанкой; Не находитесь слишком долго в сидячей позе; избегайте резких движений и поворотов туловища; равномерно распределяйте нагрузку, нося сумки, рюкзаки, тяжелые предметы; избегайте чрезмерных физических нагрузок.