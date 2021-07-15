В Таиланде проверили антитела после вакцины CoronaVac

По данным биологов из Таиланда, где, как и в Украине, используют вакцину CoronaVac, дельта-штамм (δ, "индийский" B.1.617.2) коронавируса устойчивее альфы (α, "британский" B.1.1.7) и даже беты (β, "южноафриканский" B.1.351) в опытах по нейтрализации его антителами, сообщает Лига.net.

Авторы подчеркивают: хотя титры нейтрализующих антител (nAb) не являются идеальным мерилом защиты от COVID-19 с симптомами, они все же в определенной мере позволяют прогнозировать ее силу.

Для сравнительного анализа ученые взяли сыворотку крови медиков, получивших полную схему вакцины (не менее 14 дней после второй дозы), а также сыворотку переболевших с госпитализацией в 2020 и 2021 году. Тесты нейтрализации проводили на псевдовирусе.

Несмотря на появление антител у всех привитых и устойчивую продукцию связывающих антител IgG к RBD-участку S1-белка коронавируса, nAb-защита "была заметно снижена (и часто вообще неопределяема)" против α, β и δ по сравнению с первоначальным "уханьским" вирусом в сыворотках всех групп.

Авторы подчеркнули, что эффективность nAb от CoronaVac против α и β была сопоставимой, что не согласуется с предыдущими исследованиями о том, что β демонстрирует большую устойчивость к нейтрализации, чем α.

Также в Таиланде пишут, что уровни nAb от CoronaVac ниже тех, которые вызвала у людей инфекция что 2020-го, что 2021 года. Дельту одинаково хорошо нейтрализовали сыворотки переболевших обеих годов, хоть и не так хорошо, как α и β.

"Наше исследование подчеркивает низкую степень защиты с nAb от CoronaVac по сравнению с nAb после болезни. ...Мы подчеркиваем потенциальный риск повторного заражения (особенно новыми штаммами) ранее переболевших", – делают биологи выводы.

Они полагают, что для поддержания длительной иммунной защиты могут потребоваться дополнительные дозы – этой же вакциной или другой.

Между тем, иммунная защита – это не только антитела, но и клеточный иммунитет, который в этом исследовании не определяли. Также следует с осторожностью относиться к цифрам, полученным в лабораторных тестах нейтрализации псевдовирусов: они не всегда четко отвечают реалиям.