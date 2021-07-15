Российские талисманы для Олимпиады высмеяли в сети

Олимпийский комитет России официально представил изображение талисманов сборной РФ на Олимпийских играх в Токио и вызвал насмешки в сети, сообщает УНИАН.

Сайт собрал реакцию юзеров на российские талисманы на Олимпиаде. Так, символами стали мишка-неваляшка и шапко-кот.

За созданием талисманов сборной РФ на Олимпиаде стоит дизайн-студия Артемия Лебедева. Медведя описывают как компанейского весельчака, а кота – как его антипода.

"Если вы еще их не знали, то самое время познакомиться. Мишка-неваляшка и Шапко-кот - это талисманы нашей команды. Они разные, у каждого свой характер и мнение обо всем происходящем вокруг" , - написал в Twitter﻿ Олимпийский комитет России.

Талисманы сборной России на Олимпиаде в Токио

"П**дец олимпийский. Почему у них всегда все через ж*пу?", "Шапка-кот ты меня называла", "Срочно нужно купить шапку-кота", "В шапке-коте такая "russian toska" хорошо выражена, мне нравится", "Я почему-то думала, что это стеб", "Что это за х**ня?", "Вс**тый кот", "Мне нужен шапко-кот", "Очень странное решение", "Вы зачем из кота шапку сделали?", "Просто символы современной России - вор-ушанка и диванный неваляшка", "Почему кот мертв?" , - комментируют такой символ пользователи сети.

Ранее российские спортсмены получили инструкции﻿ относительно того, как перед Олимпиадой и во время Игр отвечать на вопросы, которые "могут иметь провокационный характер". Среди таких тем для вопросов - Крым и Донбасс.

Россия на Олимпиаде в Токио: что известно