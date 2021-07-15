Сколько заплатят украинским олимпийцам за медали

Украинские спортсмены, которые представят нашу страну на Олимпиаде в Токио, смогут заработать 125 тысяч долларов из бюджета, если возьмут "золото" на соревнованиях. Игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание "Суспильне Спорт"﻿, в Министерстве молодежи и спорта рассказали, что сумма призовых в долларах осталась на том же уровне, что и во время летних ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро и двух последних зимних – в 2014 и 2018 годах. Если учитывать изменения курса валют, то спортсмены смогут получить большую сумму в гривнах: в августе 2016-го 1 доллар стоил 25,1 грн., а сейчас – 27,2 грн.

Полностью суммы призовых за медали на Олимпиаде в Токио выглядят следующим образом:

"золото" – 125 тыс. долл. (около 3,4 млн. грн.)

"серебро" – 80 тыс. долл. (около 2,2 млн. грн.)

"бронза" – 55 тыс. долл. (около 1,5 млн. грн.)

Медали Олимпиады в Токио. Источник: Denverpost.com

Напомним, что изначально Украину на Играх в Японии должны были представить 158 спортсменов, однако теннисистка Марта Костюк получила травму плеча и пропустит соревнования. Это наименьшая наша делегация за время выступлений на Олимпийских играх.