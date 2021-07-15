В Бельгии пассажиров без COVID-сертификатов будут штрафовать

Любому, кто выезжает или прибывает в Бельгию без наличия цифрового COVID-сертификата или других документов, свидетельствующих о состоянии здоровья – результатов тестов, справок о выздоровлении и т.д. – теперь грозит штраф в размере 250 евро, сообщает Буквы.

В случае мошенничества предусмотрено взыскание в 750 евро.

Пассажирам, которые прибывают в Бельгию, необходимо иметь при себе европейский COVID-сертификат, а также форму PLF - анкету, позволяющую установить местонахождение пассажира и отследить его контакты.

Но далеко не все придерживаются этих правил, и некоторых путешественников поймали на попытке мошенничества. Судебные органы также обнаружили, что несколько транспортных компаний небрежно относятся к этим важным формальностям.

В ответ бельгийская прокуратура решила жестко пресечь злоупотребления. Теперь путешественникам без необходимых документов, автобусным и авиакомпаниям, которые не соблюдают процедуры, грозят штрафы.

Транспортным компаниям, которые не проводят проверки и допускают пассажиров без надлежащих документов на рейс, грозит судебный процесс. А наказание предусматривает штраф в размере 48 000 евро или даже тюремное заключение.

Основные проверки проводят в аэропорту Брюсселя.