Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения: "Пост ГАИ" заменили на "дорожную станцию патрульной полиции", а также изменили ограничения на "Указателе общих ограничений скорости", сообщает 24 Канал.

Дорожной станцией патрульной полиции будут считать постройку и участок местности вблизи проезжей части дороги, на котором возможно пребывание полицейских во время несения службы. Будут обозначать ДСПП дорожным знаком 6.10.

Кроме этого, изменили ограничения на “Указателе общих ограничений скорости” с 60 до 50 километров в час в населенных пунктах. Следует отметить, что де факто такие ограничения вступили в силу еще 1 января 2018 года.