В УЕФА прокомментировали пенальти матча Англия - Дания

Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти прокомментировал пенальти в полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании, который был назначен в овертайме и привел к победе английской команды, сообщает УНИАН.

Одиннадцатиметровый был назначен арбитром Данни Маккели на 102-й минуте матча после того, как Рахим Стерлинг упал в штрафной датчан. Пенальти вызвал множество споров в сети.

Однако в комментарии ТАСС﻿ Розетти заявил, что бригада судей не допустила ошибку в данном эпизоде.

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", - сказал Розетти .

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