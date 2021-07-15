В Украину могут хлынуть электромобили из Польши

В Польше 12 июля началась программа субсидирования покупки электромобиля. При покупке авто с нулевым выбросом углекислого газа субсидия для частных лиц составит 18 750 злотых (более 130 тысяч гривен). Такие авто могут появиться и в Украине, сообщает Обозреватель.

Максимальная стоимость электрокара может составлять 225 тысяч злотых (почти 1,6 млн грн). Доплата для лиц, которые имеют специальный документ – Karta Dużej Rodziny будет 27 тысяч злотых (более 190 тысяч грн) без ограничения цены на авто, передает Srefa Biznesu﻿.

"Целью программы является предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет софинансирования проектов, направленных на сокращение потребления топлива с выбросами на транспорте путем поддержки покупки/аренды транспортных средств с нулевым уровнем выбросов" , – говорится в сообщении Национального фонда охраны окружающей природной среды Польши.

Под программу попадают только новые электромобили, что не были зарегистрированным перед покупкой, или транспортное средство, приобретенное и зарегистрированное автомобильным дилером, импортером или лизинговой компанией, с пробегом не более 50 км. Такой электрокар с субсидией нельзя использовать в хозяйственной деятельности.

Добавим, что в Польше проживает большое количество украинцев, которые смогут на законных основаниях приобрести электрокар с субсидией. Так что в скором времени такие авто со скидкой могут появиться вторичном рынке в Украине.