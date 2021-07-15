Корниенко предположил количество голосов в Раде за отставку Авакова
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что в Верховной Раде будет как минимум 226 голосов народных депутатов при голосовании за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, сообщает Интерфакс-Украина.
"Много (голосов за отставку Авакова даст "Слуга народа")", - сказал Корниенко.
Вместе с тем на уточняющий вопрос, о каком именно количестве голосов идёт речь, он сказал:
"Думаю, 226 будет".