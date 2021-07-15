Корниенко предположил количество голосов в Раде за отставку Авакова

Корниенко предположил количество голосов в Раде за отставку Авакова
Фото: Fаcebook

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко уверен, что в Верховной Раде будет как минимум 226 голосов народных депутатов при голосовании за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, сообщает Интерфакс-Украина.

"Много (голосов за отставку Авакова даст "Слуга народа")", - сказал Корниенко.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, о каком именно количестве голосов идёт речь, он сказал: "Думаю, 226 будет".

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