Французы вышли на масштабные протесты из-за обязательной вакцинации

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и провела аресты, пытаясь разогнать демонстрантов (преимущественно антивакцинаторов), протестующих против обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает УНИАН.

Некоторые районы французской столицы волна протестов охватила еще в среду утром – как раз когда на Елисейских полях проходил ежегодный военный парад ко Дню взятия Бастилии с участием Эммануэля Макрона.

Акция продолжалась до позднего вечера. На снятых очевидцами кадрах некоторые из митингующих целились в полицию фейерверками.

Граждане недовольны объявленным в понедельник решением правительства, которое обязывает всех медработников пройти вакцинацию, а также ограничением на посещение общественных мест – граждан будут пропускать с документом, подтверждающим привитие от COVID-19.

FRANCE IN OPEN REBELLION ???????? pic.twitter.com/xUpQy8B8pS — Robin Monotti (@robinmonotti2) July 14, 2021

Это побудило рекордное количество французов записаться на вакцинацию.

В одном из районов Парижа полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Граждане пошли незаявленным ранее маршрутом, что повлекло столкновения с правоохранителями.

По всему Парижу протестовали более 2 тысяч человек. Общее количество демонстрантов, по подсчетам местных властей, составило около 19 тысяч человек. По всей стране было 53 различных акций.