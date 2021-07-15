Как не нужно покупать биткоин: главные ошибки

Инвестиции в криптовалюту связаны с большим риском прежде всего потому, что цифровые активы высоковолатильны. Однако это далеко не единственная причина, которая может привести к убыткам, сообщает РБК.

Существуют и другие нюансы, которые необходимо учитывать перед покупкой цифровых монет.

Спонтанная покупка

Перед покупкой криптовалюты в первую очередь стоит понимать, для чего она нужна: это долгосрочная инвестиция или инструмент для спекуляций. От этого будет зависеть и точка входа в актив и стратегия поведения на рынке, пояснил директор финансовой компании Newcent Владимир Сметанин.

По его словам, секрет успешной торговли на рынке заключается в правильном определении момента, когда лучше покупать актив и когда лучше его продавать.

При просадках котировок трейдеры поддаются эмоциям и могут действовать импульсивно, поэтому следует заблаговременно определиться с реакцией на нештатные ситуации, обозначив для себя уровни фиксации прибыли или убытка, рекомендовал эксперт.

Относительно безопасным и беспроигрышным временем для покупки биткоина является момент, когда его цена находится на 80-90% ниже исторического максимального значения, так называемого ATH (All Time High), добавил сооснователь 1inch Network Антон Буков.

На 15 июля биткоин торгуется на уровне $32,5 тыс. Это почти на 50% ниже, чем абсолютный максимум стоимости, которого монета достигала в середине апреля текущего года ($64,3 тыс).

Черный рынок﻿

В мессенджере Telegram продолжает увеличиваться количество чатов для внебиржевой торговли (OTC) цифровыми валютами. На таких площадках обычно действует своя система рекомендаций и отзывов, однако нет никаких гарантий. Масштабы мошенничества с криптовалютой в Telegram настолько велики, что на это обратили внимание в Налоговом управлении США (IRS).

Из-за этого покупка криптовалюты в Telegram и других нерегулируемых OTC-рынках считается одним из самых ненадежных способов стать владельцем цифровых активов.

Самым надежным методом покупки криптовалют считается проведение операции на крупной централизованной бирже, которая подчиняются требованиям регуляторов, а также проводит идентификацию своих клиентов (KYC) и противодействует схемам по отмыванию денег (AML).

Небезопасное хранение﻿

После покупки криптовалюты перед инвестором становится вопрос о ее безопасном хранении. Даже в случае, если монеты были куплены на одной из крупнейших криптобирж, оставлять токены на биржевом кошельке — не самый безопасный вариант. На адресах, которые используют биржи для хранения активов, обычно сосредоточены крупные объемы криптовалют, которые привлекают мошенников.

Нередко кошельки криптобирж становятся целями хакеров. Самой крупной атакой за всю историю существования криптоиндустрии считается взлом биржи Mt.Gox, в результате которого были похищены цифровые активы на сумму более $450 млн (по курсу на момент атаки). Из-за этого площадка прекратила существование. Процесс ликвидации Mt.Gox продолжается по сей день, как и судебные процессы, которые были инициированы клиентами площадки в надежде получить свои средства.

Самым безопасным способом хранения криптовалюты считается аппаратный кошелек. При использовании такого кошелька следует сделать резервную копию seed-фразы (набор из случайных 12, 18 или 24 слов для восстановления доступа к кошельку). Обычно seed-фразу распечатывают на бумаге и хранят вместе с важными документами.