В "СН" считают Авакова "лучшим вариантом" на пост мэра Харькова

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Арсен Аваков может стать кандидатом от их политсилы на выборах мера Харькова.﻿ Об этом он заявил журналистам перед началом сессионного заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы меня спрашивали, я бы точно был за (выдвижение Авакова кандидатом в мэры Харькова. - Ред.)", - отметил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что в данном вопросе есть несколько нюансов.

"На таких выборах кандидатов выдвигают центральная и областная ячейка партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашей областной ячейки в Харьковской области Павлу Сушко, он может более компетентно это прокомментировать. А я только подпись ставлю на том документе, который предоставит Сушко. Я могу только поставить подпись, или не поставить. А если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе того Харьков - русский город, или какой-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, что Харьков - украинский город. Там патриотическая власть и что там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотичности. И, конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, поставит ли он подпись под документом областной ячейки о выдвижении Авакова кандидатом в мэры Харькова, он отметил, что конечно поддержит, если такое предложение поступит.