Итальянские деревни готовы платить $33 000 за переезд в них

Небольшие деревни в регионе Калабрия в Италии готовы платить $33 000 за переезд в них людей, которые готовы начать здесь собственный бизнес или принять предложение о работе, сообщает Лига.net.

Проект называется "активный доход от проживания", в него включены деревни, в которых проживают до 2000 человек. Выбрать можно любую – хоть в горах, хоть на берегу моря, пишет CNN.

На проект уже выделили более 700 000 евро – в ближайшее время должны начать принимать онлайн-заявки участников.

Для участия в нем желающий переехать и получить $33 000 (28 000 евро) должен соответствовать нескольким критериям:

– быть не старше 40 лет,

– получить вид на жительство в Италии;

– быть готовым к переезду в течение 90 дней с момента подачи заявки;

– открыть в селе свой бизнес с нуля или принять предложение о работе на позицию, которая требуется деревне.

Для выплаты 28 000 евро есть два варианта: частями каждый месяц (800-1000 евро в течение двух-трех лет) или единоразово (на открытие коммерческого предприятия – отеля, ресторана, бара, сельской фермы или магазина).

Сейчас доступны деревни Аиета (Aieta), Цивита (Civita), Альбидона (Albidona), Сан Донато ди Нинеа (San Donato di Ninea), Каччури (Caccuri), Санта Северина (Santa Severina), Сант’Агата дель Бьянко (Sant`Agata del Bianco), Cамо (Samo), Бова (Bova).

Член регионального совета Джанлука Галло сказал, что сейчас отрабатываются технические детали проекта, такие как сумма и длительность выплат. Также рассматривается возможность включения в него сел с населением до 3000 человек, ведь деревни уже проявили интерес к проекту.

По его словам, цель – поднять местную экономику и вдохнуть новую жизнь в небольшие сообщества.