Вкусно запечь скумбрию: 3 простых рецепта

Морская рыба скумбрия богата витаминами, минералами и жирными кислотами. В приготовленном виде она будет уместна как на повседневном столе, так и на празднествах, сообщает 24 Канал.

Мягкое и нежное мясо скумбрии готовят на гриле, в духовке или на пару.

Подготовка к запеканию

Для запекания лучше приобрести рыбы среднего размера. Можно купить сразу выпотрошенную скумбрию, это позволит вам сэкономить время. Рекомендуем извлечь пленку черного цвета с брюшка перед приготовлением. Она может добавить горечи готовому блюду. Скумбрию лучше готовить в слегка замороженном виде.

Существует несколько способов запекания скумбрии.

Скумбрия с овощами

Ингредиенты:

2 скумбрии;

1 морковь;

1 луковица;

1 сладкий перец;

соль, перец, подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите лук и перец, натрите морковь на крупной терке.

Шаг 2. Налейте масло в сковороду и обжарьте сначала лук. Добавьте морковь и сладкий перец и оставьте тушиться на несколько минут.

Шаг 3. Рыбу необходимо помыть и почистить. Добавьте специи и положите овощи внутрь скумбрии.

Шаг 4. Запекайте блюдо в рукаве при температуре 180 градусов 45 минут.

Скумбрия запеченная в фольге

Ингредиенты:

2 скумбрии;

2 лимона;

2 луковицы;

2 помидора;

соль, перец, зелень, майонез.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте и выпотрошить рыбу. Сделайте поперечные надрезы, натрите скумбрию специями и оставьте на 20 минут для маринования.

Шаг 2. За это время можно нарезать полукольцами лимон, лук и помидор и разместить продукты в надрезы, сделанные ранее. Зелень измельчите и положите внутрь тушки. Покройте сверху рыбу майонезом и оберните фольгой.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 200 градусов и оставьте там скумбрию на 20 минут. Для образования румяной корочки фольгу можно отвернуть на 3 минуты в конце приготовления.

Скумбрия в рукаве

Ингредиенты:

2 скумбрии;

1 лимон;

1 луковица;

масло, соль и перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Подготовьте скумбрию, промойте и удалите хребет, отрежьте голову. Добавьте соли, перца и других специй. Выжмите сок лимона и сбрызните тушку.

Шаг 2. Нарежьте лимон и лук кольцами и разложите их на половинки рыбы. Соедините две части, смажьте рыбу маслом и положите в рукав для запекания.

Шаг 3. Духовку предварительно нагрейте до 180 градусов и оставьте там скумбрию на 40 минут. Готовое блюдо можно подавать вместе с картофелем жареным или отварным, можете добавить зелень и лимон.