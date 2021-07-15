7 лет в кресле главы МВД: главные скандалы с участием Авакова

Вечером 13 июля в МВД заявили, что Арсен Аваков уходит с поста министра внутренних дел, который он занимал с 2014 года – сразу после Революции Достоинства, сообщает УНИАН.

Сразу же после этого президент Владимир Зеленский представил на закрытом заседании со своими "слугами" преемника Авакова – председателя правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского.

На протяжении всей министерской деятельности Авакова сопровождали скандалы. Его обвиняли в саботаже реформ в полиции, торможении дел о нападениях на активистов, практике поиска "стрелочников", покрывании преступлений полицейских и пр. Активисты неоднократно требовали от Банковой и Кабмина уволить Авакова из МВД.

Дело рюкзаков Авакова

Одно из самых известных коррупционных дел, связанных непосредственно с главой МВД, было так называемое дело о "рюкзаках Авакова" . В 2015-м прокуратура открыла дело о злоупотреблениях при покупке рюкзаков для МВД и Нацгвардии. Позже ее передали новому антикоррупционному бюро.

СМИ тогда писали, что рюкзаки закупали через подконтрольные сыну Авакова – Александру – предприятия. Сам министр отрицал, что ни он, ни его члены семьи к делу не имеют никакого отношения. Александр назвал дело "ангажированным" . В 2018 году САП производство закрыла.

Скандал с Саакашвили

В том же 2015 году произошла публичная ссора Авакова с главой Одесской области Михаилом Саакашвили, которая переросла в длительный конфликт с грузинским политиком. На заседании Национального совета реформ Саакашвили сказал в сторону Авакова: "Вся страна знает, что он – вор" . Глава МВД не смолчал и ответил кривлянием: "Бе-бе-бе-бе-бе".

В 2017-2018-х гг. во время прорыва Саакашвили его акциям в Украине противостояла полиция. В 2020 году Аваков – после назначения Саакашвили главой исполкома нацсовета реформ – писал, что сейчас не время для ссор и старых обид.

Покушения и убийства активистов

31 июля 2018 года в Херсоне на общественную активистку Екатерины Гандзюк возле ее дома вылили кислоту. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Суд по этому делу засудил только исполнителей нападения, тогда как слушания в отношении организаторов продолжаются до сих пор.

Слухи об отставке Авакова на фоне громкого дела усилились. Однако он ответил: "Я разделяю призывы пассионарной части от реального положения вещей. Но я не сахарный, не растаю. Из-за этого дела не уйду".

Всего в тот год было совершено более 50 нападений на активистов. Например, покушение на одесского активиста Сергея Стерненко. По словам потерпевшего, среди злоумышленников были и местные полицейские, которые остались работать в органах и никакой ответственности не понесли.

Конфликт с Порошенко

Конфликт с Петром Порошенко обострился в последний год его президентства. А вылился во время выборов, когда Аваков, намекая на попытки фальсифицировать голоса действующей властью, заявил, что полиция будет действовать "незаангажированно" и не будет становиться на сторону ни одного из кандидатов.

Тогда полиция разоблачала схемы агитации и настаивала, что это попытки покупки голосов в пользу Порошенко.

Правоохранители даже обнаруживали аппаратуру для прослушивания СБУ неподалеку Банковой. Но позже установили, что Зеленский не причастен к ней.

Сам Зеленский, когда перебрался в ОП, неоднократно тепло вспоминал работу Авакова на выборах.

Новые Санжары

В феврале 2020 года в селе Новые Санжары на Полтавщине произошел бунт местных, которые не пускали на обсервацию автобусы с гражданами, прибывшими из Уханя. Тогда в мире как раз началась пандемия коронавируса, а китайская провинция стала ее эпицентром.

На место происшествия тогда прибыл Арсен Аваков, пытаясь успокоить тамошних. Зато самого министра обвинили в недостаточной осведомленности относительно приезд а "гостей" : "Вы делайте свою работу. А я буду делать свою работу. Задайте этот вопрос премьер-министру".

Убийство Кирилла Тлявова

Одно из самых громких дел последних лет – убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Двое подвыпивших копов выстрелили в голову ребенка, когда тот игрался на детской площадке. Тогда от Авакова ждали извинений в сторону потерпевших и отставки в рамках политической ответственности.

Мужчинам объявили о подозрении по статье об умышленном убийстве, однако вскоре статью переквалифицировали. Затем в деле появился 16-летний парень – сын одного из подозреваемых. В декабре ГБР направило производство в суд: одного из фигурантов обвиняли в убийстве по неосторожности. Убийцы до сих пор не понесли наказания. Под стражей находится только один обвиняемый.

В июне 2020 года Авакова в Раде требовали извиниться перед родителями мальчика за торможение расследования дела, на что глава МВД ответил:

"Я не буду делать то, что вы хотите, я буду делать то, что должен. Вы сказали неправду, когда сказали, что убийцы 5-летнего Кирилла Тлявова на свободе. Это не так. Один из них, бывший сотрудник полиции, сейчас находится в тюрьме. Двоих отпустил суд с определенными обязанностями два месяца назад. Один несовершеннолетний также имеет меру пресечения".

Дело Шеремета

Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве в 2016 году. Глава МВД Арсен Аваков лично отчитывался общественности о ходе расследования, пригласив на уже скандальную пресс-конференцию и самого президента Владимира Зеленского.

Тогда Аваков фактически заявил о раскрытии преступления и задержании исполнителей убийства. В результате чего были задержаны детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и военная медсестра Яна Дугарь.

Однако во время судебных слушаний, оказалось, что у полиции не было прямых улик, которые указывали бы на причастность хотя бы одного задержанного подозреваемого.

Общественность заявляла, что Аваков должен подать в отставку, а Зеленскому намекали на причастность из-за участия в пресс-конференции.

Изнасилование в Кагарлыке

Политической ответственности от Авакова активная общественность ждала и после изнасилования задержанной полицейскими Кагарлыка 25 мая 2020 года.

По данным правоохранителей, в отделении регулярно пытали граждан, а во время указанного преступления за действиями копов следили другие сотрудники. Среди них были и те, что успешно избежали аттестации в рамках реформы.

Тогда в МВД заявляли, что отправят на переаттестацию все отделения. Однако 30 из 38 полицейских после этого получили даже повышение.