В Киеве в результате ДТП пострадала ведущая телеканала "1+1"

В ночь на 15 июля в Киеве произошло ДТП - Chevrolet влетел под самосвал, в результате пострадали две женщины, одной из них оказалась ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, сообщает Вести.

Авария произошла на Рыбальской Набережной.  Телеведущую вместе со второй потерпевшей доставили в больницу.

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Также в ДТП был третий участник - курьер на мопеде, гражданин Индии. Именно его предварительно обвинили в создании аварийной ситуации водители двух автомобилей задержали его до приезда полиции. Сам курьер свою вину отрицает. Все детали аварии выясняют следователи.

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