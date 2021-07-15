В Киеве в результате ДТП пострадала ведущая телеканала "1+1"

В ночь на 15 июля в Киеве произошло ДТП - Chevrolet влетел под самосвал, в результате пострадали две женщины, одной из них оказалась ведущая телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, сообщает Вести.

Авария произошла на Рыбальской Набережной. Телеведущую вместе со второй потерпевшей доставили в больницу.

Также в ДТП был третий участник - курьер на мопеде, гражданин Индии. Именно его предварительно обвинили в создании аварийной ситуации водители двух автомобилей задержали его до приезда полиции. Сам курьер свою вину отрицает. Все детали аварии выясняют следователи.