В Германии представили новый суперкар

27-летний Марк Филипп Гембалла решил продолжить дело своего трагически погибшего отца и основал новую автомобильную компанию. Marc Philipp Gemballa GmbH планирует выпускать суперкары на базе Porsche, которые можно использовать как на скоростных магистралях, так и на бездорожье, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿производителя. В 1981 году Уве Гембалла основал в немецком Леонберге "именное" тюнинговое ателье, которое занималось модернизацией автомобилей Porsche. В 2010 году Уве был похищен неизвестными в Иоханесбурге, а в октябре того же года был найден мертвым в пригороде Претории.

27-летний Марк Филипп Гембалла решил создать собственный автомобильный проект. Источник: marcphilippgemballa.com

В этом году сын Уве – Марк Филипп Гембалла – решил создать собственный автомобильный проект, который будет производить мелкими сериями суперкары, способные одинаково хорошо чувствовать себя как на треке, так и на глубоком бездорожье.

Автомобиль получил название Marsien. Источник: marcphilippgemballa.com

Вдохновение при создании первенца марки Марк черпал в образе легендарного полноприводного Porsche 959, победившего в ралли Париж-Дакар в 1986 году. Автомобиль получил название Marsien (англ. марсианин). В его основе лежит Porsche 911 Turbo S (992), а двигатель для машины создало другое немецкое ателье, занимающееся тюнингом Porsche – Ruf. В зависимости от пожеланий заказчика, оппозитній 6-цилиндровій мотор с двумя турбонагнетателями способен развивать от 750 до 830 л.с., а крутящий момент достигает 930 Нм.

В основе купе Marsien лежит Porsche 911 Turbo S. Источник: marcphilippgemballa.com

По словам создателей, купе способно разгоняться до 330 км/ч, а первую "сотню" стрелка спидометра преодолее спустя 2,6 секнуды после старта. Автомобиль получил в свое распоряжение титановую выхлопную систему Akrapoviс, подвеску на двойных рычага спереди и многорычажную конструкцию – сзади. В создании шасси принимала участие компания KW Automotive, которая разработала для новинки адаптивные амортизаторы и гидравлическую систему регулировки дорожного просвета, который можно изменить в диапазоне от 120 до 250 мм (в режиме off road).

Кузовные панели выполнены из углепластика. Источник: marcphilippgemballa.com

Габаритные размеры "Марсианина": 4714 х 2030 х 1320/1450 мм (в режиме off road). Кузовные панели выполнены из углепластика. Для отделки салона используется кожа и алькантара с карбоновыми вставками.

Для отделки салона используется кожа и алькантара с карбоновыми вставками. Источник: marcphilippgemballa.com

Для автомобиля предусмотрены два комплекта разновеликих шин с кованными легкосплавными дисками и центральным креплением. Для обычных дорог будет предложены высокоскоростные Michelin размерностью 255/35 ZR 20 спереди и 315/30 ZR 21 – сзади. А по бездорожью модель будет передвигаться на внедорожных A/T с индексом скорости 210 км/ч размерностью 235/55 ZR 19 и 255/55 ZR 20.

Компания планирует изготовить 40 купе Marsien, причем большинство из них уже забронированы. Первые экземпляры должные отправиться к покупателям до конца нынешнего года. Стоимость работы по созданию купе Marsien – 495 тысяч евро. В эту сумму не входят налоги, опций и прочие затраты. Кроме того, потребуется отдельно приобрести донорский Porsche 911 Turbo S, который в Германии стоит от 222 тысяч евро.