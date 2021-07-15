Запасы газа в ПХГ будет контролировать Минэнерго

Министерство энергетики Украины будет постоянной площадкой для контроля за своевременным выполнением плана накопления природного газа для прохождения отопительного периода 2021/22. Об этом шла речь во время совещания по вопросам накопления газа, сообщает РБК-Украина.

В совещании приняли участие глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, представители НКРЭКУ, компаний-поставщиков газа.

"Во время совещания обсудили подготовку газового сектора к осенне-зимнему периоду и состояние накопления газа, в объемах, необходимых для устойчивого прохождения ОЗП, а также меры для обеспечения непрерывной поставки природного газа бытовым потребителям" , - говорится в сообщении.

Планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону определено, что до 15 октября 2021 года должно быть накоплено не менее 17 млрд куб. метров природного газа, чтобы обеспечить потребности бытовых потребителей и предприятий теплоснабжения, напомнили в Минэнерго.

Автор: Александр Белоус