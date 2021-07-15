Языковой закон: нововведения, которые введут с 16 июля
Завтра, 16 июля, вступает в силу ряд норм языкового закона. Они касаются использования украинского языка в сферах культуры, туризма, книгоиздательства и распространения книг, сообщает Лига.net.
Как сообщается, с 16 июля начнут действовать такие нововведения:
Культура
1. На украинском должны распространять и показывать фильмы.
Фильмы на иностранном языке, которые показывают и на телевидении, должны дублироваться или быть озвученными на украинском. Вместе с украинскими фильмы могут иметь аудиодорожки на иностранном.
Кинотеатры могут показывать иностранные фильмы на языке оригинала с украинскими субтитрами. Однако таких сеансов должно быть не более 10% от всех сеансов.
2. Стриминговые видеосервисы (MEGOGO, Sweet.tv и т.д.) при наличии у них аудиодорожек к фильмам на украинском языке должны обеспечивать загрузку такой аудиодорожки по умолчанию.
3. Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия должны проходить на украинском.
Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм, а также если использование негосударственного языка требует творческий замысел автора.
Сопровождение подобных мероприятий должно происходить исключительно на украинском, а выступления лиц не владеющих им – сопровождаться синхронным или последовательным переводом.
4. Все билеты, афиши, постеры, буклеты и другие информационные материалы о перечисленных выше мероприятиях должны быть на украинском.
Другие языки допускаются, но текст на них не должен быть больше по объему и шрифту, чем украинский.
5. Все спектакли на иностранных языках в государственных и коммунальных театрах должны сопровождаться переводом (субтитры, звуковой или другой способ).
6. Украинский становится языком музейного дела и выставок искусства. Вся информация в музеях, галереях, на выставках должна подаваться на украинском. Дубляж на другом языке разрешен, но приоритет должен быть у украинского.
Эта норма касается также объявлений, билетов, информационной продукции.
Туризм
Украинский становится языком экскурсионного и туристического обслуживания. На другом языке можно обслуживать только иностранцев и лиц без гражданства.
Книги
1. Все издатели должны издавать на украинском не менее 50% книг от всех изданных за год.
2. В книжных магазинах и других местах распространения книг не менее 50% книг должно быть на украинском.