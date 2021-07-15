Решение об открытии ЕС границы для Украины примут в ближайшее время

Вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович заявил, что положительное решение об открытии ЕС границы для Украины после введенных карантинных ограничений является вопросом нескольких дней, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования (коронавирусной инфекцией Covid-19), ваши цифры выглядят многообещающими. Так что я считаю, что положительное решение - это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение относительно открытия границ для Украины и признания ваших сертификатов COVID", - сказал Шефчович.

Он отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалом много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня очень впечатлило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня.

Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы сейчас рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне" , - пояснил Шефчович.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии указал на то, что Европейское медицинское агентство сертифицировало такие вакцины, как Pfizer, Moderna и европейскую Astra Zeneca.