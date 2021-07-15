Бойко решил вместо допроса в СБУ встретиться с избирателями

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не собирается идти на допрос в СБУ по поводу принятия Харьковских соглашений, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в комментарии журналистам по поводу вызова его и еще нескольких депутатов на допрос относительно принятия в парламенте Харьковских соглашений.

Он отметил, что власть пытается свои экономические провалы "закрыть зрелищами" и добавил, что нынешняя ситуация, когда он узнает о вызове на допрос из СМИ, напомнила ему ситуацию 2005 года, когда вызовы в суд "раздавали нам через прессу, через Интернет" .

По словам Бойко, это своеобразное "психологическое давление, но мы к этому привыкли и на него уже не реагируем" .

Он отметил, что не пойдет на допрос, потому что у него на этот период уже запланированы встречи с избирателями.

"Как же я пойду на допрос, когда у меня встреча с избирателями запланирована, и я не собираюсь отменять ее, потому что кому-то вздумалось на какую-то дату вызвать меня на допрос по делу 12-летней давности" , - подчеркнул он.

Как известно, Служба безопасности Украины вызвала на допрос Юрия Бойко и еще нескольких депутатов по поводу принятия в парламенте Харьковских соглашений.

12 марта СБУ открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Производство открыто по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.