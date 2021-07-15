Непобедимый боксер дал прогноз на бой Усик - Джошуа

Непобедимый британский боксер Джо Джойс, который мог стать соперником Александра Усика, дал прогноз на бой украинца против чемпиона мира Энтони Джошуа, сообщает УНИАН.

Джойса цитирует BoxingScene﻿.

"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа, но рано или поздно он должен нокаутировать его. Это супертяжелый вес, все может случиться, но Усик - это не шутки. Он олимпийский чемпион, очень техничный левша, поэтому он, вероятно, создаст проблемы Джошуа за счет хорошей работы ног и перемещения по рингу. Но, думаю, Энтони рано или поздно доберется до него".

Джойс также подчеркнул, что готов встретиться в ринге с победителем боя:

"Я с радостью подерусь с любым из них, кто бы ни выиграл этот бой, но мне бы очень хотелось встретиться с Джошуа".

Бой Усик - Джошуа: главное