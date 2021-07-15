Вырастет ли доллар до 2024 года: прогноз Минфина

До конца 2024 года стоимость доллара не перешагнет отметку в 30 грн. Оснований для резкого повышения курса американской валюты в среднесрочной перспективе не наблюдается, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в Бюджетной декларации, которую 15 июля приняли 269 голосами депутаты Верховной Рады. По прогнозу Министерства финансов, в текущем году курс гривны к доллару будет относительно стабильным – на уровне 28 грн/$.

При этом на следующие 3 года стоимость валюты будет меняться следующим образом:

в 2022-м – 28,6 грн/$;

в 2023-м - 28,8 грн/$;

в 2024-м - 29,2 грн/$.

Ранее Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны по отношению к доллару в четверг, 15 июля, на отметке 27,30 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 2 копейки.

Курс гривны по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,24 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 13 копеек.